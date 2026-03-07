Provolone Consilia richiamato dai supermercati rischio listeria | cosa c’è da sapere

Un lotto di provolone a fette leggermente piccante e senza lattosio del marchio Consilia è stato richiamato dai supermercati a scopo precauzionale. La decisione è stata presa per tutelare la salute dei consumatori a causa di un possibile rischio di contaminazione da listeria. Il prodotto coinvolto si trova in vendita nelle catene di distribuzione e i clienti sono invitati a non consumarlo.

Un lotto di provolone a fette leggermente piccante e senza lattosio del marchio Consilia è stato richiamato a scopo precauzionale per tutelare la salute dei consumatori. Il prodotto, venduto in confezioni da 140 grammi, presenta rischio di contaminazione da Listeria monocytogenes, batterio responsabile della listeriosi. Il lotto interessato è il numero 3040251, con termine minimo di conservazione fissato al 29 maggio 2026 e codice Ean 8000965015851. Il provolone è stato realizzato nello stabilimento di Alimenta Spa Società Unipersonale, in via Calnova 9799 a Noventa di Piave, nella città metropolitana di Venezia, per conto della Sun Società Cooperativa arl.