Moda e glamour in piazza Don Minzoni per la seconda edizione della Golden Walk
Sabato 16 maggio, a partire dalle 18,30, piazza Don Minzoni a Bellaria Igea Marina sarà il palcoscenico della seconda edizione della Golden Walk. L’evento trasformerà la piazza in una passerella a cielo aperto dedicata alla moda e al glamour, con una sfilata che si svolgerà nel centro della città. La manifestazione si svolge nel cuore di Bellaria Igea Marina, coinvolgendo il pubblico presente in un’atmosfera di eleganza e stile.
Sabato 16 maggio, a partire dalle ore 18,30, Bellaria Igea Marina si trasformerà in una passerella a cielo aperto per la seconda edizione della “Golden walk”: appuntamento nel cuore della città, in quella piazza Don Minzoni che ospiterà una sfilata volta a celebrare l’eleganza senza tempo.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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