No alcool in luoghi pubblici musica fino all' una e niente bevande in vetro | Lignano si prepara per la Pentecoste
Lignano Sabbiadoro si appresta a vivere la festa di Pentecoste con alcune restrizioni e misure di sicurezza. Tra queste, il divieto di consumare alcolici nei luoghi pubblici, la musica che potrà suonare fino all'una di notte e il divieto di utilizzare bottiglie di vetro per le bevande. Nonostante il maltempo abbia caratterizzato gran parte del fine settimana scorso, molti turisti hanno scelto comunque di visitare la località, segnalando un afflusso che potrebbe continuare anche durante la stagione estiva.
Il maltempo ha caratterizzato quasi tutto lo scorso fine settimana, ma ciò non ha impedito a frotte di turisti di riversarsi a Lignano Sabbiadoro, facendo presagire un'estate ricca di presenze nella cittadina balneare. Grazie al sistema di rilevamento tramite le celle telefoniche, si è potuto. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Fui a la ciudad MÁS IGNORADA de PERÚ y esto fue lo que ENCONTRÉ | CAJAMARCA
Sullo stesso argomento
Tombini e cassette postali sigillati, divieti per auto e bevande in lattine e vetro: così Reggio Emilia si prepara all'arrivo di Kate MiddletonReggio Emilia si prepara ad accogliere Kate Middleton con un piano di sicurezza senza precedenti.
Fiumicino: stop al vetro dalle 22, musica fino all’una e nuove regoleA Fiumicino, a partire dal 1° aprile 2026, entra in vigore una nuova ordinanza che ridefinisce gli orari di apertura e chiusura delle attività...