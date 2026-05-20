No alcool in luoghi pubblici musica fino all' una e niente bevande in vetro | Lignano si prepara per la Pentecoste

Lignano Sabbiadoro si appresta a vivere la festa di Pentecoste con alcune restrizioni e misure di sicurezza. Tra queste, il divieto di consumare alcolici nei luoghi pubblici, la musica che potrà suonare fino all'una di notte e il divieto di utilizzare bottiglie di vetro per le bevande. Nonostante il maltempo abbia caratterizzato gran parte del fine settimana scorso, molti turisti hanno scelto comunque di visitare la località, segnalando un afflusso che potrebbe continuare anche durante la stagione estiva.

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