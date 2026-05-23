Liga lotta salvezza senza precedenti | cinque squadre a rischio a 90 minuti dalla fine

A 90 minuti dalla fine della stagione in Liga, cinque squadre sono ancora coinvolte nella lotta per la salvezza. Nessuna precedente stagione aveva visto così tante squadre in bilico tra permanenza e retrocessione. La classifica rimane molto compatta e ogni risultato può cambiare gli equilibri. Le squadre coinvolte si contendono punti fondamentali per evitare l’ultimo posto e la retrocessione diretta. La lotta si preannuncia aperta fino all’ultimo incontro.

Liga, finale di stagione da brividi: sono ben cinque le squadre ancora in corsa per evitare la retrocessione. Tutti gli aggiornamenti. La Liga si prepara a un finale mai visto prima: a una sola giornata dal termine, la lotta salvezza coinvolge ancora cinque squadre, in uno scenario caotico e apertissimo. L’unica formazione già condannata è il Real Oviedo, fermo a 29 punti. Per il resto, dal quindicesimo posto del Levante al diciannovesimo del Maiorca, nessuno può dirsi al sicuro. Due soli punti separano il Levante (42) dal Girona (40), margine minimo che lascia spazio a qualsiasi combinazione negli ultimi novanta minuti. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo La situazione è clamorosa anche perché diverse squadre partite con ambizioni ben più alte si ritrovano ora a un passo dal baratro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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