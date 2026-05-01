Nel campionato di calcio, la corsa per la promozione e la salvezza si avvicina alla conclusione, con Frosinone e Monza impegnate nella lotta per la prima posizione in classifica. Le ultime giornate vedono coinvolte 15 squadre nella zona playoff e in quella retrocessione, con molte già certe di partecipare agli spareggi promozione. Nel frattempo, il Venezia ha ottenuto la promozione in Serie A, mentre Palermo, Catanzaro, Modena e Juve Stabia sono sicure di disputare i playoff.

La seconda promozione diretta. L'ottava che disputerà i playoff. Le due che disputeranno lo spareggio per evitare la C. E le tre retrocesse. A 90' dal termine, la B si conferma un torneo equilibrato. Tenuto conto del fatto che non c'era nessuna certezza a 180' dalla fine (il che non accadeva da 49 anni), a una gara dal termine l'unico verdetto è la promozione del Venezia. Mentre Palermo (quarto), Catanzaro (quinto), Modena (sesto) e Juve Stabia (settima) sono sicure del piazzamento nella griglia dei playoff. Le altre quindici si giocheranno un traguardo. Con maggiori, minori o minime possibilità di raggiungerlo. Ma saranno motivate.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Frosinone e Monza per la A, bagarre playoff e lotta salvezza: 15 squadre in gioco negli ultimi 90'

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