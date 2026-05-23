Al liceo Galilei di Dolo, è stato avviato un progetto Erasmus che ha portato studenti bulgari nelle classi locali. Le attività sono state organizzate con l’obiettivo di integrare gli studenti stranieri, con il supporto di coordinatori incaricati di gestire la formazione professionale dei docenti coinvolti nel programma. La gestione delle classi e la formazione dei docenti sono state affidate a figure designate che si sono occupate di facilitare l’inserimento degli studenti stranieri nel contesto scolastico.

? Punti chiave Come hanno gestito le classi l'arrivo degli studenti bulgari?. Chi ha coordinato la formazione professionale dei docenti coinvolti?. Quali nazioni hanno reso il liceo un crocevia europeo?. Perché questo modello di mobilità può diventare un esempio provinciale?.? In Breve Sei gruppi di studenti di terza e quarta classe sono partiti tra settembre e novembre.. Ventuno tra docenti, dirigenti e personale amministrativo hanno partecipato alla formazione professionale.. Tra marzo e aprile le classi 3E, 4M, 3M, 3B e 3N hanno ospitato studenti.. L'istituto di Dolo è diventato un polo internazionale con studenti da Bulgaria, Finlandia, Francia e Austria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liceo Galilei a Dolo: un mosaico di culture grazie a Erasmus

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