A Sassari si svolge un evento che mette in mostra un mosaico di culture tra musica e dialogo, con l’obiettivo di promuovere la pace. Diverse nazioni parteciperanno con rappresentanti che porteranno le proprie tradizioni musicali. L’iniziativa si concentra sulla condivisione di esperienze attraverso le espressioni artistiche, creando un momento di incontro tra comunità diverse. L’appuntamento si inserisce in un contesto di incontri internazionali dedicati alla promozione della cooperazione e della comprensione reciproca.

? Punti chiave Come può la musica di così tanti paesi unire comunità diverse?. Chi sono i rappresentanti delle nazioni che dialogheranno a Sassari?. Perché questo incontro punta a contrastare il nuovo colonialismo globale?. Come si trasformerà il tessuto sociale di Sassari dopo questo laboratorio?.? In Breve Evento il 16 maggio 2026 presso la sala conferenze Ex Ma.Ter di Sassari.. Vanna Cimino e Osman Fatty coordinano le associazioni Sa Domo de Totus e Gambia Society.. Partecipano delegazioni da Gambia, Senegal, Mali, Marocco, Guinea, Costa d'Avorio, Etiopia, Benin, Algeria, Egitto, Tunisia, Iran, Albania, Russia, Brasile, Colombia e Ucraina..🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassari, un mosaico di culture: musica e dialogo contro la guerra

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