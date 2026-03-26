Erasmus studenti del Galilei in Spagna

Gli studenti dell’Istituto Comprensivo “G. Galilei” di Taranto hanno partecipato a un programma di mobilità Erasmus a Pilar de la Horadada, in Spagna, dal 9 al 13 marzo. Si tratta della loro prima esperienza all’estero, che ha coinvolto ragazzi di diverse classi. La visita ha incluso attività didattiche e incontri con studenti locali, con l’obiettivo di favorire lo scambio culturale.

Tarantini Time Quotidiano Prima esperienza all’estero per gli studenti dell’Istituto Comprensivo “G. Galilei” di Taranto, protagonisti di una mobilità Erasmus dal 9 al 13 marzo a Pilar de la Horadada, in Spagna. Si tratta del primo dei tre viaggi previsti per l’anno scolastico, che coinvolgeranno complessivamente 25 alunni. Accompagnati dalla dirigente Antonietta Iossa e da tre docenti, gli studenti hanno preso parte alle attività scolastiche nella scuola partner, confrontandosi con il sistema educativo spagnolo. Durante il soggiorno, i ragazzi hanno partecipato a laboratori in lingua inglese dedicati all’ambiente e alle tradizioni culturali, nell’ambito del progetto eTwinning “Together across the borders”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Erasmus, studenti del Galilei in Spagna Articoli correlati 'Piove' nel Liceo, studenti del 'Galilei' in protesta. La Provincia: "Ecco gli interventi strutturali eseguiti"In relazione alle condizioni dell’edificio che ospita il Liceo Scientifico ‘Galileo Galilei’ di Manfredonia - condizioni per le quali gli studenti... Duecento studenti di sette scuole a USiena Game. Allo spareggio vince la squadra del liceo GalileiGrande successo per ’USiena Game’, il contest promosso dall’Università di Siena per coinvolgere studenti delle scuole superiori nella diffusione... Aggiornamenti e notizie su Erasmus studenti del Galilei in Spagna Prima mobilità all’estero per gli studenti del Galileo Galilei di Taranto ErasmusPrima mobilità all’estero per gli studenti dell’istituto Comprensivo G. Galilei Taranto che hanno vissuto dal 9 al 13 Marzo un’esperienza straordinaria in Spagna e più precisamente a Pilar de la ... noinotizie.it Erasmus, gli studenti del Galilei in SlovacchiaAlcuni studenti del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Ancona si trovano ad oltre mille chilometri di distanza, in Slovacchia, per un’esperienza di studio indimenticabile. Un gruppo di diciotto ... ilrestodelcarlino.it