crisi selecta pizzighini | tutelare tutti i lavoratori no a licenziamenti al buio

Questa mattina in IV Commissione Attività Produttive si è svolta un'audizione richiesta dalla Consigliera Regionale del Movimento 5 Stelle, Paola Pizzighini, sulla vertenza del Gruppo Selecta. Durante l'incontro sono stati ascoltati rappresentanti dell'azienda e dei lavoratori coinvolti, con l'obiettivo di discutere le possibili misure di tutela per i dipendenti. La discussione si è concentrata sulla questione dei licenziamenti e sulla necessità di evitare decisioni improvvise.

Si è tenuta questa mattina in IV Commissione Attività Produttive l’audizione, richiesta dalla Consigliera Regionale del Movimento 5 Stelle Paola Pizzighini, riguardante la vertenza del Gruppo Selecta. Al centro del confronto, la procedura di licenziamento collettivo che minaccia 58 dipendenti a livello nazionale, di cui ben 40 impiegati presso la sede di San Donato Milanese (Milano). Si è tenuta questa mattina in IV Commissione Attività Produttive l’audizione, richiesta dalla Consigliera Regionale del Movimento 5 Stelle Paola Pizzighini, riguardante la vertenza del Gruppo Selecta. Al centro del confronto, la procedura di licenziamento collettivo che minaccia 58 dipendenti a livello nazionale, di cui ben 40 impiegati presso la sede di San Donato Milanese (Milano). 🔗 Leggi su Milanotoday.it Articoli correlati Crisi Sigma, Albasi e Quintavalla (Pd): «Al lavoro per tutelare i lavoratori e proteggere i punti vendita»Chiuderanno nei prossimi giorni quattro punti vendita nel Piacentino nei quali sono impiegate circa ottanta persone. Crisi Aeffe, Sinistra Italiana: "Solidarietà ai lavoratori, il ministero intervenga per congelare i licenziamenti"Sinistra Italiana Rimini esprime solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori del Gruppo Aeffe per la situazione di estrema precarietà che stanno... Aggiornamenti e contenuti dedicati a crisi selecta crisi selecta, pizzighini: tutelare tutti i lavoratori, no a licenziamenti al buioNota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday Si è tenuta questa mattina in IV ... milanotoday.it Selecta Italia a San Donato Milanese, a rischio 40 lavoratori: audizioni in CommissioneA richiederle sono stati i consiglieri Simone Negri (PD) e Paola Pizzighini (M5s). Siamo davanti a una situazione di emergenza sul piano occupazionale ... msn.com