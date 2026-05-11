Electrolux annuncia 1.700 licenziamenti in Italia | proclamato sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti
Electrolux ha comunicato l’intenzione di licenziare circa 1.700 dipendenti in Italia, pari a circa il 40% della forza lavoro totale. Contestualmente, è stato annunciato il trasferimento della produzione dalla fabbrica di Cerreto d’Esi, in provincia di Ancona, che verrà chiusa. In risposta all’annuncio, è stato proclamato uno sciopero di otto ore che coinvolge tutti gli stabilimenti italiani dell’azienda.
Il colosso svedese degli elettrodomestici ha annunciato il taglio di circa il 40% della forza lavoro in Italia e la chiusura della fabbrica di Cerreto d’Esi, in provincia di Ancona. Rabbia dei sindacati metalmeccanici che annunciano 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo e chiedono un immediato intervento del Governo.🔗 Leggi su Fanpage.it
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