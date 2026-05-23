liberata una mente del bataclan

Un uomo condannato a 30 anni per gli attentati del 13 novembre 2015 e a 25 anni per un altro attacco riceverà sei permessi di uscita, ciascuno della durata di 36 ore. La decisione riguarda la sua possibilità di uscire dal carcere durante il periodo di detenzione.

«E quindi hai partecipato al secondo attacco terroristico più mortifero della storia europea?». «Sì, ma niente di serio». Si ride per non piangere, parafrasando una celebre battuta di Tre uomini e una gamba. La notizia che Mohamed Bakkali, uno degli uomini condannati per il massacro del 13 novembre 2015, ha ottenuto il diritto a un permesso di uscita dal carcere in cui è detenuto, in Belgio, lascia in effetti spazio a poche altre reazioni possibili. L’uomo potrà temporaneamente uscire dal carcere di Ittre, a Sud di Bruxelles, dove sta scontando una condanna a 30 anni. «Il tribunale ha preso questa decisione nonostante l’opposizione dell’accusa», ha affermato la procura della capitale, «l’accusa non ha diritto di appello e la decisione è quindi definitiva. 🔗 Leggi su Laverita.info

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