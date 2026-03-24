Catturata e liberata in sicurezza una colonia di caprioli nell’area dell’autodromo del Mugello

Da corrieretoscano.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

SCARPERIA SAN PIERO – Si è conclusa con successo la cattura di diciotto caprioli all’interno dell’area che ospita la pista dell’autodromo del Mugello, nel comune di Scarperia e San Piero, e la loro successiva liberazione in sicurezza nelle aree demaniali appenniniche intorno al circuito. L’operazione di prevenzione, che si è resa necessaria per evitare rischi sia per gli animali che per gli spettatori e i piloti, è stata condotta dalla Regione Toscana e dalla polizia della città metropolitana di Firenze, con la collaborazione dei veterinari della Asl Toscana Centro, della Protezione Civile e delle guardie venatorie volontarie coordinate dal comando provinciale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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