Libera Benevento ha deposto fiori questa mattina al Tribunale e in Questura di Benevento, in occasione dell’anniversario della strage di Capaci. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle consuetudini annuali, con la presenza di alcuni rappresentanti dell’associazione. La commemorazione è dedicata alle vittime dell’attentato che si è verificato sulla autostrada per Palermo, il 23 maggio 1992. Nessun altro dettaglio o intervento è stato comunicato durante l’evento.

Libera Benevento ha ricordato, come ogni anno, le vittime della strage di mafia di Capaci sulla autostrada per Palermo. Il 23 maggio, da 34 anni in qua, non è un giorno qualunque. Alle 17.58 di quel 1992 infatti non furono piu’ possibili silenzi, equivoci o fraintendimenti sulla realta’ criminale della malavita organizzata e sul fatto che non era possibile far finta di niente e che era necessario per tutti prendere una posizione definitiva: o con lo Stato o con la mafia. Il sacrificio del magistrato Giovanni Falcone, della moglie, anch’ella magistrato, Candida Morvillo, e della scorta composta dagli agenti di Polizia Antonio Montinaro, Vito... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Libera Benevento nell’anniversario della strage di Capaci depone fiori in Tribunale e in Questura

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