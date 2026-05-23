L’attore protagonista di “Even Stevens” ha annunciato l’uscita dal cast di “The Floor”. L’attore aveva lasciato Hollywood alcuni anni fa, senza specificare i motivi. Durante la sua partecipazione alla serie Disney, ha contribuito con battute che hanno caratterizzato la scrittura dello show. Ora si è deciso di interrompere la sua collaborazione con la produzione. La sua presenza nel progetto si era protratta negli anni precedenti, ma non sono stati forniti dettagli sulle ragioni dell’addio.

? Punti chiave Perché l'attore di Even Stevens ha dovuto abbandonare Hollywood anni fa?. Come ha influenzato la scrittura della serie Disney con le sue battute?. Cosa è successo durante la sfida sul Carnevale Rinascimentale a The Floor?. Quali sono i piani di Steven Anthony Lawrence per il suo futuro?.? In Breve Lawrence interpretò Beans nella serie Disney Even Stevens tra il 2001 e il 2003.. L'attore sospese la carriera per assistere il padre malato di cancro.. Il conduttore Rob Lowe ha gestito la sfida sul set di FOX.. La partecipazione al quiz suggerisce un ritorno graduale nel settore televisivo.. Il 20 maggio scorso, lo show televisivo The Floor su FOX ha la partecipazione di Steven Anthony Lawrence, l’attore che negli anni Duemila interpretava il personaggio di Beans nella serie Disney Even Stevens. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’ex star di Even Stevens sfida il tempo a The Floor: è fuori

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