Ray Stevens | collo rotto a 87 anni la sfida di un’icona country

Un artista noto nel mondo della musica country di 87 anni ha riportato una frattura al collo a seguito di una caduta. L’incidente lo ha costretto a un periodo di riposo e cure mediche. La notizia è stata confermata dai rappresentanti dell’artista, che hanno comunicato le condizioni di salute e l’inizio del percorso di recupero. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle circostanze dell’incidente è stato reso pubblico.

Ray Stevens, l’icona della musica country di 87 anni, sta affrontando un periodo di convalescenza dopo essersi rotto il collo a causa di una caduta. L’incidente è avvenuto il 29 marzo, portando il Premio Grammy a essere ricoverato in una struttura sanitaria di Nashville, in Tennessee. Il messaggio diffuso tramite il proprio profilo Instagram il 7 aprile chiarisce che l’artista si trova ora a casa. Per circa quattro settimane, i medici hanno prescritto l’utilizzo di un collare cervicale per supportare la guarigione. Nonostante la gravità del trauma subito, l’ottimismo prevale. Le comunicazioni ufficiali sottolineano come l’uomo mantenga una completa mobilità e uno spirito positivo mentre procede con il recupero fisico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ray Stevens: collo rotto a 87 anni, la sfida di un’icona country Leggi anche: Addio Angela Luce, la voce di Napoli si spegne a 87 anni: cinema, teatro e canzone perdono un’icona Angela Luce, 87 anni: da Piedigrotta a icona con De FilippoAddio ad Angela Luce: L’anima del teatro napoletano si spegne a 87 anni Napoli piange la scomparsa di Angela Luce, una figura centrale del teatro,...