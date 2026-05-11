Ecco come la star 53enne sfida il tempo

A 53 anni, l’attrice si distingue per il modo in cui si presenta e si mantiene, attirando l’attenzione sui social e sui media. Tra le sue attività, si nota come sfrutti l’immagine personale per promuovere prodotti e stili di vita legati al benessere e alla bellezza. La sua presenza pubblica e le campagne di marketing legate al suo nome sono costantemente sotto l’occhio del pubblico e dei media.

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