Ecco come la star 53enne sfida il tempo
A 53 anni, l’attrice si distingue per il modo in cui si presenta e si mantiene, attirando l’attenzione sui social e sui media. Tra le sue attività, si nota come sfrutti l’immagine personale per promuovere prodotti e stili di vita legati al benessere e alla bellezza. La sua presenza pubblica e le campagne di marketing legate al suo nome sono costantemente sotto l’occhio del pubblico e dei media.
S e c’è una cosa che Gwyneth Paltrow sa fare meglio di chiunque altra, oltre a convincerci che una candela aromatica sia un bene di prima necessità, è trasformare il DNA in un asset di marketing. Per la Festa della Mamma, la regina del wellness ha servito su Instagram un’istantanea che celebra una sorta di eco estetica tra madre e figlia, dove il tempo sembra essersi fermato per preservare la stessa impronta luminosa. Gwyneth Paltrow compie 50 anni da beauty guru X La foto per il Mother’s Day. Al centro del selfie c’è nonna Blythe Danner (ex attrice anche lei, 83 anni e una classe che non si compra). Da un lato, la ventunenne Apple Martin e dall’altro l’attrice di Marty Supreme.🔗 Leggi su Iodonna.it
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