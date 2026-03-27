Legalità e sicurezza la polizia di Stato dialoga con gli studenti del Diaz-Manzoni

La polizia di Stato ha incontrato gli studenti delle scuole Diaz e Manzoni per discutere di legalità e sicurezza. Durante l'incontro sono stati affrontati temi legati al rispetto delle regole, alla tutela del bene pubblico e all'importanza dell'impegno civico. L'obiettivo dell'iniziativa è promuovere nei giovani una maggiore consapevolezza su questi aspetti fondamentali.

Far crescere nei ragazzi la consapevolezza della legalità, del rispetto del bene comune, dell'impegno civico. Questi sono gli obiettivi che stanno alla base dell’educazione alla legalità, il cui raggiungimento passa anche attraverso gli incontri con la polizia di Stato come quello che nei giorni scorsi ha visto protagonisti gli studenti dell'istituto comprensivo Diaz-Manzoni di Catania. Calorosa l’accoglienza che docenti e dirigente scolastico hanno riservato ai poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza “Centrale”. Tali argomenti sono stati trattati dagli agenti anche attraverso il racconto di storie ed aneddoti che hanno catturato l’attenzione dei ragazzi, i quali, attraverso le loro domande e curiosità, hanno dimostrato grande interesse e coinvolgimento. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Legalità e sicurezza, la polizia di Stato dialoga con gli studenti del Diaz-Manzoni Articoli correlati Leggi anche: Legalità e sicurezza digitale: la polizia di Stati incontra gli studenti del Ferraioli di Napoli Leggi anche: Contro il bullismo e per la cultura della legalità, l'Arma dialoga con gli studenti a Spello: "Grande attenzione" Una selezione di notizie su Legalità e sicurezza la polizia di... Bagnoli la celebrazione del Coraggio e della LegalitàUn tributo solenne a chi vigila ogni giorno sulla sicurezza dei cittadini, in una cornice che simboleggia la rinascita e il futuro della città. Mercoledì 8 ap ... ilgolfo24.it Premio Sicurezza Campania-Gran Galà del Poliziotto, a Bagnoli la celebrazione del Coraggio e della LegalitàMercoledì 8 aprile 2026, alle ore 20, l’Auditorium Porta del Parco ospiterà la cerimonia di premiazione e un grande show con artisti del calibro di Gianni Fiorellino, Mavi, Stefania Lay, Monica Sarn ... ilfattovesuviano.it