I giovani la guerra e la Costituzione Luciano Violante a Scampia | incontro con gli studenti
Luciano Violante ha incontrato gli studenti a Scampia per discutere del ruolo dei giovani in relazione alla guerra e ai principi della Costituzione. L’evento si è svolto in un momento in cui i conflitti internazionali sono al centro dell’attenzione, evidenziando l’interesse di approfondire come i giovani percepiscono questi temi e quali valori siano alla base della convivenza civile. La discussione ha coinvolto studenti e docenti, con un focus sulle responsabilità e i diritti delle nuove generazioni.
In un momento storico segnato da conflitti in diverse aree del mondo, alcune vicine a noi e altre più lontane, diventa fondamentale comprendere la percezione dei giovani e i principi della nostra Costituzione che guidano il tema della pace e della difesa. La Costituzione Italiana, scritta con la memoria viva della seconda guerra mondiale e della Shoah, afferma all’articolo 11 che l’Italia “ripudia la guerra come strumento di offesa e mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. Allo stesso tempo, l’articolo 52 stabilisce che la difesa della Patria è un sacro dovere del cittadino. Questi due articoli non sono in contraddizione: essi indicano che l’Italia promuove la pace e la cooperazione internazionale, ma tutela anche la propria sicurezza e i valori democratici quando questi vengono minacciati.🔗 Leggi su Ildenaro.it
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