I giovani la guerra e la Costituzione Luciano Violante a Scampia | incontro con gli studenti

Luciano Violante ha incontrato gli studenti a Scampia per discutere del ruolo dei giovani in relazione alla guerra e ai principi della Costituzione. L’evento si è svolto in un momento in cui i conflitti internazionali sono al centro dell’attenzione, evidenziando l’interesse di approfondire come i giovani percepiscono questi temi e quali valori siano alla base della convivenza civile. La discussione ha coinvolto studenti e docenti, con un focus sulle responsabilità e i diritti delle nuove generazioni.

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