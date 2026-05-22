Durante le qualifiche Sprint del GP del Canada, la Mercedes ha ottenuto un uno-due, con George Russell che ha dichiarato di non aver mai avuto dubbi sulle proprie capacità e di aver avuto ottime sensazioni dalla vettura. La sessione ha portato i piloti della scuderia in prima e seconda posizione. La gara Sprint si svolgerà nei prossimi giorni, con la griglia di partenza determinata dai risultati di qualifiche.

Uno-due Mercedes nelle qualifiche Sprint del GP del Canada, quinta tappa del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Montreal, il britannico George Russell (Mercedes) ha conquistato il miglior tempo in 1’12?965, precedendo il compagno di squadra Kimi Antonelli (+0?068) e le due McLaren di Lando Norris (+0?315) e Oscar Piastri (+0?334). Quinta e sesta posizione, invece, per le Ferrari di Lewis Hamilton (+0?361) e Charles Leclerc (+0?445). Dopo prove libere poco brillanti, Russell ha reagito trovando subito il giusto feeling al volante della W17: “ Mi sento bene su questo circuito. Dopo Miami non ho mai dubitato di me stesso e finalmente possiamo competere su una pista che offre molto grip. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - George Russell: “Non ho mai dubitato di me stesso, ottime sensazioni dalla macchina”

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