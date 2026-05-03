Lewis Hamilton scatterà dalla terza fila nel Gran Premio di Miami, quarta gara del Mondiale 2026 di Formula 1. Dopo aver concluso in sesta posizione nelle qualifiche, ha riconosciuto che la vettura è migliorata rispetto alle prove di ieri, anche se nella fase decisiva della sessione ha incontrato difficoltà a ottenere il massimo. La sua prestazione si inserisce in un contesto di miglioramento rispetto alle giornate precedenti.

Partirà dalla terza fila Lewis Hamilton nel GP di Miami, appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Il sette-volte iridato ha concluso in sesta posizione, evidenziando un miglioramento rispetto a quanto vedere ieri nel time-attack della Sprint Race, ma non riuscendo a massimizzare il tutto nella Q3. La Rossa fatica a compiere uno step nell’ultimo stint delle qualifiche per lo schieramento del GP e non si può fare altro che guardare il bicchiere mezzo pieno sulla base di quanto fatto. E’ un po’ questo il mood di Hamilton ai microfoni di Sky Sports UK. “ Sì, l’auto è stata molto meglio in qualifica. Non credo che abbiamo avuto problemi di potenza. È stato il massimo raggiunto questo fine settimana.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lewis Hamilton: “La macchina è migliorata, nella Q3 ho faticato a estrarre il massimo”

Lewis Hamilton la LÍA CON un FERRARI en TOKYO

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