Catania-Lecco mercoledì 20 maggio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici convocati Etnei favoriti

Mercoledì 20 maggio 2026 alle 20:30 si gioca Catania-Lecco, una sfida valida per i quarti di finale dei playoff di Serie C. Dopo il pareggio a reti inviolate nella gara di andata, il Catania di Toscano torna in casa con l’obiettivo di consolidare il risultato e avanzare nel torneo. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote indicano i etnei come favoriti. Sono stati convocati i giocatori disponibili per questa partita che si svolge al stadio Cibali.

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