Catania-Lecco mercoledì 20 maggio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici convocati Etnei favoriti
Mercoledì 20 maggio 2026 alle 20:30 si gioca Catania-Lecco, una sfida valida per i quarti di finale dei playoff di Serie C. Dopo il pareggio a reti inviolate nella gara di andata, il Catania di Toscano torna in casa con l’obiettivo di consolidare il risultato e avanzare nel torneo. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote indicano i etnei come favoriti. Sono stati convocati i giocatori disponibili per questa partita che si svolge al stadio Cibali.
Uscito da Lecco con uno 0 a 0 comunque positivo, il Catania di Toscano torna al Cibali per blindare la qualificazione alle semifinali playoff di Serie C. Gli etnei hanno pagato la ruggine di quasi 20 giorni senza partite nel primo tempo del Rigamonti Ceppi, ma poi sono venuti fuori alla distanza rischiando nel finale il colpaccio a più riprese. Ottima la squadra di Valente a rintuzzare gli. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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