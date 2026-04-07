Una mostra dedicata agli atleti delle Olimpiadi invernali è attualmente visitabile a Sondrio, presso la sala Ligari, fino al 29 aprile. L'esposizione segue le precedenti tappe a Chiavenna e Madesimo, e presenta fotografie e oggetti legati alle competizioni. La mostra offre ai visitatori un'occasione di conoscere più da vicino le storie e le imprese degli atleti che hanno partecipato alle edizioni invernali dei Giochi Olimpici.

Dopo Chiavenna e Madesimo, fino al 29 aprile si potrà visitare a Sondrio, presso la sala Ligari a palazzo del Governo dove è allestita, la mostra “Atleti Valtellinesi e Atleti Azzurri ai Giochi Olimpici - La magia di un’emozione, la sfida di un sogno“, dedicata ai protagonisti dello sport che hanno portato la Valtellina e l’Italia sul palcoscenico olimpico. L’iniziativa racconta attraverso immagini e testimonianze le imprese di diciannove atleti valtellinesi, valorizzando la memoria sportiva e i valori olimpici del territorio. Diciannove atleti per decine di medaglie olimpiche conquistate, negli sport invernali come in altre discipline, con fotografie e video a ricordare le loro imprese che hanno dato lustro alla provincia di Sondrio e all’Italia intera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Olimpiadi invernali . Raccontati in una mostra gli atleti protagonisti

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