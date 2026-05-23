L’Europa al bivio | tra sfida tecnologica geopolitica e nuove alleanze

L’Unione Europea affronta una fase decisiva, con sfide legate alla tecnologia, alla geopolitica e alle alleanze. La capacità di influenzare il panorama internazionale dipende ora dalla solidità delle sue strutture interne, più che dai trattati stessi. La cooperazione tra gli stati membri e la risposta alle tensioni globali sono al centro del dibattito. La crisi energetica e le pressioni esterne evidenziano la necessità di riforme per mantenere il ruolo nel contesto mondiale.

L’Unione Europea si trova oggi a un bivio cruciale, dove la capacità di proiettare la propria influenza non dipende più solo dalla forza dei trattati, ma dalla resilienza delle proprie strutture interne. In un panorama globale frammentato da nuove egemonie e da una competizione senza precedenti, il progetto comunitario deve dimostrare di saper governare le trasformazioni che ridisegnano i confini del potere. La sfida consiste nel trasformare la vulnerabilità in una nuova forma di sovranità, capace di navigare tra le spinte centrifughe che minacciano la coesione del continente. Non si tratta più soltanto di gestire una cooperazione economica, bensì di definire un’identità politica che sappia resistere alle pressioni di un mondo in perenne mutamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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