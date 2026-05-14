L’Europa si trova di fronte a una fase delicata, caratterizzata da una crescente fragilità nel settore energetico e da nuove sfide sul fronte geopolitico. In questo momento il continente affronta difficoltà legate alla sicurezza delle forniture e alle tensioni tra paesi, mentre le dinamiche internazionali influenzano le scelte politiche e strategiche. La situazione richiede risposte concrete in un quadro di instabilità che coinvolge diversi attori.

Il destino del continente europeo si gioca oggi su un crinale dove la vecchia diplomazia cede il passo a una realtà brutale e frammentata. Non siamo più spettatori di un ordine consolidato, ma protagonisti di una riconfigurazione forzata che mette a nudo le vulnerabilità strutturali di un progetto che ha sempre cercato la stabilità attraverso l’integrazione. Le tensioni che attraversano i confini non sono semplici attriti di confine, bensì il riflesso di un equilibrio globale che sta mutando pelle, costringendo le capitali europee a confrontarsi con la propria capacità di resistere alle pressioni esterne. In questo scenario, la sicurezza non è più un concetto astratto, ma una sfida quotidiana che interroga la tenuta stessa delle istituzioni e la coerenza delle scelte strategiche intraprese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Europa al bivio: tra fragilità energetica e nuove minacce geopolitiche

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