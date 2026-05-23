Letta | ‘è il momento di una Dichiarazione di Indipendenza dell’UE’

L'ex premier Enrico Letta ha dichiarato che è il momento per l’Europa di adottare una Dichiarazione di Indipendenza. La sua affermazione si basa su un rapporto da lui stesso scritto, senza ulteriori dettagli su contenuti o azioni specifiche. Non sono state fornite informazioni su eventuali reazioni ufficiali o piani concreti successivi alla sua proposta. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto pubblico senza ulteriori precisazioni.

E lancia “un grande appello: Se vogliamo essere indipendenti e autonomi dobbiamo ripartire da una dichiarazione di indipendenza“. All’Europa – sottolinea ancora – oggi servono “scelte di medio e lungo periodo”, che sono “complicate” da varare, sono “faticose”. Se “come è sempre capitato in questi vent’anni”, oggi con l’impatto sull’economia del blocco dello stretto di Hormuz, una crisi “ci obbliga a interventi di brevissimo periodo”, non si può per questo non fare “le cose che ci mettono al riparo sul medio, lungo periodo”. Bisogna “fare come abbiamo fatto con l’euro” e oggi “farlo con l’energia, con l’esercito, con la difesa europea, con la connettività europea e soprattutto con i mercati finanziari”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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