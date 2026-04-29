Il re Carlo III si trova attualmente negli Stati Uniti, mentre l’ex presidente ha commentato pubblicamente sulla Dichiarazione d’Indipendenza, definendola un “miracolo epocale” che ha dato avvio a una rivoluzione significativa in tema di autogoverno e libertà. La dichiarazione, firmata nel 1776, ha avuto un ruolo centrale nella nascita degli Stati Uniti d’America. Questa affermazione è stata rilasciata in un contesto di discussioni pubbliche e interventi sui social media.

“La Dichiarazione d’Indipendenza è stata un miracolo epocale che ha innescato una rivoluzione di vasta portata nell’autogoverno e nella libertà umana”. Lo ha affermato il presidente americano, Donald Trump, nel corso della cena di Stato in onore di re Carlo e della regina Camilla a Washington. Trump a Re Carlo: “Al Congresso un discorso magnifico”. Nel corso della cena di Stato il presidente americano Donald Trump si è congratulato con Re Carlo per “il fantastico discorso che ha tenuto oggi al Congresso”. “ È riuscito a far alzare in piedi i Democratici, cosa che io non sarei mai in grado di fare”, ha detto il tycoon. Carlo a Trump: “Non fosse per noi l’America parlerebbe francese”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Carlo III negli Usa, Trump: “La Dichiarazione d’Indipendenza miracolo epocale”

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