Letizia di Spagna in bianco dal Papa Ma si dimentica la mantiglia

Da dilei.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Letizia di Spagna e il marito Felipe sono stati ricevuti in udienza dal Papa Leone XIV in Vaticano. La Regina ha indossato un abito bianco, sfruttando il privilegio di questa scelta, ma si è dimenticata di indossare la mantiglia sul capo. La visita si è svolta senza ulteriori dettagli pubblici sulle modalità dell'incontro.

Letizia di Spagna e suo marito Felipe sono stati ricevuti in udienza da Papa Leone XIV in Vaticano. E la Regina ha sfruttato il privilegio del bianco, anche se si è dimenticata la mantiglia sul capo. Letizia e Felipe di Spagna, perché sono in Vaticano. Letizia e Felipe di Spagna si sono recati in Vaticano non semplicemente per fare visita a Papa Leone XIV, ma per partecipare alla cerimonia di insediamento del Re come Protocanonico della Basilica di Santa Maria Maggiore. Questo di Letizia e Felipe è il secondo incontro con il Papa. Infatti, i Sovrani, come altri Re e Principi e capi di Stato, avevano presenziato alla Messa inaugurale lo scorso anno che dava inizio al suo pontificato. 🔗 Leggi su Dilei.it

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