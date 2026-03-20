Letizia di Spagna e il marito Felipe sono stati ricevuti in udienza dal Papa Leone XIV in Vaticano. La Regina ha indossato un abito bianco, sfruttando il privilegio di questa scelta, ma si è dimenticata di indossare la mantiglia sul capo. La visita si è svolta senza ulteriori dettagli pubblici sulle modalità dell'incontro.

Letizia di Spagna e suo marito Felipe sono stati ricevuti in udienza da Papa Leone XIV in Vaticano. E la Regina ha sfruttato il privilegio del bianco, anche se si è dimenticata la mantiglia sul capo. Letizia e Felipe di Spagna, perché sono in Vaticano. Letizia e Felipe di Spagna si sono recati in Vaticano non semplicemente per fare visita a Papa Leone XIV, ma per partecipare alla cerimonia di insediamento del Re come Protocanonico della Basilica di Santa Maria Maggiore. Questo di Letizia e Felipe è il secondo incontro con il Papa. Infatti, i Sovrani, come altri Re e Principi e capi di Stato, avevano presenziato alla Messa inaugurale lo scorso anno che dava inizio al suo pontificato. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Letizia di Spagna in bianco dal Papa. Ma si dimentica la mantiglia

Articoli correlati

Letizia di Spagna segnata dal lutto, in nero e impacciata all’evento più importanteLetizia di Spagna, profondamente segnata dal doppio lutto famigliare e nazionale, si è presentata in nero e visibilmente provata al Fitur, la...

Letizia di Spagna, la regina che ama la moda non presenzia alle sfilate. Ma c'è un valido motivoEppure, nonostante la sua anima fashion, e questa reiterata passione per l'universo dell'abbigliamento, difficilmente la vediamo seduta tra le prime...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Letizia di Spagna in bianco dal Papa Ma...

Temi più discussi: La regina Letizia di Spagna torna alle origini onorando il suo primo vero amore; Felipe VI di Spagna da Papa Leone XIV prima del viaggio in Spagna; Vaticano, i reali di Spagna il 20 marzo a Roma: l'omaggio a papa Leone XIV, le visite istituzionali. In programma una passeggiata in città; Letizia di Spagna, la regina che ama la moda non presenzia alle sfilate. Ma c'è un valido motivo.

Reali di Spagna in Vaticano, udienza ufficiale con Papa Leone XIVFelipe VI e Letizia ricevuti nel Palazzo Apostolico per il primo incontro dopo l’intronizzazione del Pontefice ... rainews.it

Papa, i reali di Spagna arrivano in Vaticano per l'incontro con Leone XIV(LaPresse) Il Re di Spagna Felipe VI e la Regina consorte Letizia Ortiz arrivano in Vaticano per l’udienza con Papa Leone XIV. È il primo incontro della corona iberica con ... ilmattino.it

Felipe di Spagna e Letizia Ortiz: per loro bagno di folla e accoglienza festosa a Jaén, in Andalusia - facebook.com facebook