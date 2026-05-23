Lerici all’ultima chiamata Assalto al Casarza Ligure

La partita decisiva dei playoff del girone D di Prima categoria tra Casarza Ligure e Lerici si gioca oggi alle 16 a Casarza Ligure. L’incontro potrebbe durare anche 120 minuti, ma si prevede che si decida in 90. La sfida mette in palio la promozione e attira molta attenzione tra tifosi e appassionati della zona.

Tutto in 90 minuti. Forse. 120. Grande attesa per la finalissima dei playoff del girone D di Prima categoria fra Casarza Ligure e Lerici, in programma oggi a Casarza Ligure alle 16.30 (arbitro Laganaro di Genova). Un match che di fatto chiude la stagione del girone e regalerà la qualificazione ai playoff regionali. Sarà una partita ’secca’: in caso di patreggio al 90’ si disputeranno i supplementari, se persistesse la parità passero il turno i padroni di casa per la miglior classifica in in campionato. Il team di Andrea Gatti ha quindi l’obbligo pertanto di vincere e cercherà in tutti i modi di farlo galvanizzato anche dalla netta vittoria per 3-0 nella semifinale del ‘Falconara’ con il Calcio Popolare Spezia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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