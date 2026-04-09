Roma-Pisa Ultima Chiamata Champions | Emergenza Infortuni e Assalto ai 60 Mila dell’Olimpico

Domani sera, allo stadio Olimpico, si svolge la partita tra Roma e Pisa, valida per la trentaduesima giornata di Serie A. La squadra di casa si prepara a scendere in campo, con alcune assenze dovute a infortuni. Sono attesi circa 60.000 spettatori al pubblico, pronti a sostenere la squadra durante questa sfida decisiva. La gara rappresenta un momento importante per la corsa alle posizioni di classifica.

La Roma si prepara a scendere sul prato dell’Olimpico e ospitare il Pisa per inaugurare i lavori della trentaduesima giornata di Serie A. Nel girone di andata, quella contro il Pisa (a Pisa) è stata la seconda giornata di campionato. Allora, i toscani salutavano l’arrivo in serie maggiore con la convinzione di chi è deciso a restare (convinzione ormai sepolta sotta la realtà dell’ultimo posto in classifica), mentre la Roma volava sulle ali dell’entusiasmo dopo la bella vittoria all’esordio contro il Bologna. Da Pisa a Pisa, insomma, la stagione giallorossa si legge nei contorni di una storia promettente, scemata però nel rimpianto di una qualificazione in Champions League che appare ancora una chimera. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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