Vittime di Mafia | Falcone Borsellino ed Emanuela Loi un’eredità civile che ci riguarda

Le vittime di mafia, tra cui Giovanni Falcone, Paolo Borsellino ed Emanuela Loi, rappresentano figure di grande rilievo nella lotta contro l’organizzazione criminale. Questi tre nomi sono stati uccisi nel corso di operazioni antimafia, lasciando un segno indelebile nella memoria collettiva. La loro storia è ancora oggi presente nel dibattito pubblico e nelle iniziative di contrasto alla criminalità organizzata.

Vittime di Mafia come eredità civile: da Falcone e Borsellino a Emanuela Loi, un ricordo che diventa responsabilità collettiva.. Le vittime di mafia non appartengono a un passato remoto. Sono presenze vive, che continuano a interrogarci e a chiedere che il loro sacrificio diventi impegno quotidiano. Ogni nome, ogni storia, ogni gesto di coraggio compone una mappa civile che ci obbliga a non voltare lo sguardo. Ricordarle significa riconoscere che la lotta alla mafia non è un capitolo chiuso, ma un compito che attraversa generazioni. Falcone e Borsellino: la visione che resiste alle stragi. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sono diventati simboli non per la loro morte, ma per ciò che hanno costruito in vita. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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