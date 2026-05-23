Leone XIV in visita alla Terra dei fuochi | Qui un concentrato mortale di interessi oscuri E dalla Papamobile replica il meme Six-seven – Il video

Più di 12.000 persone hanno accolto il Papa a Acerra durante la visita nella “terra dei fuochi”. Il Pontefice ha commentato la presenza di interessi oscuri che coinvolgono questa zona. Durante il percorso, dalla Papamobile, ha fatto un gesto che ha ricordato un meme con la scritta “Six-seven”. La visita si è svolta sabato 23 maggio, con incontri con le comunità locali.

C’erano più di 12mila fedeli ad accogliere Papa Leone XIV per le strade di Acerra. Oggi, sabato 23 maggio, il Pontefice è andato in visita per incontrare le popolazioni della “terra dei fuochi”. «Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall’inquinamento ambientale procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente», ha denunciato Prevost nella Cattedrale della città. Sono qui, ha aggiunto, «anche per ringraziare chi ha risposto al male col bene, specialmente una Chiesa che ha saputo osare la denuncia e la profezia, per radunare il popolo nella speranza». 🔗 Leggi su Open.online

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