Nella giornata di oggi, l’atleta italiana ha affrontato tre prove senza riuscire a superare le qualificazioni, rimanendo a secco di successi. Dopo questa sessione negativa, tocca ora a un altro atleta, che si prepara a scendere in pista. La competizione si svolge nell’ambito della Diamond League di Xiamen, con aggiornamenti in tempo reale disponibili online. La giornata si presenta complessa per i rappresentanti italiani, con il focus che si sposta ora su chi dovrà tentare di risollevare le sorti della squadra.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:17 Arriva il momento più atteso per l’atletica italiana nella giornata odierna. Sta per iniziare la gara di salto in lungo maschile in cui Mattia Furlani punta ad ottenere il record italiano. 13:13 Tra due minuti sarà la volta dei 3000 siepi femminili. Di seguito le partecipanti: Xia Luo (CHN) Cohen (ISR) Gurth (GER) Mitchell (USA) Gesese (ETH) Markezich (USA) Ellis (USA) Feain-Ryan (AUS) Wayment (USA) Halladay (USA) Walle (ETH) Jeruto (KAZ) Tufa (ETH) Bouzayani (TUN) Chemutai (UGA) Yavi (BRN) Cherotich (KEN) Bakker (NED) 13:09 Diamo uno sguardo alla situazione nel lancio del giavellotto femminile. Grazie alla super prima spallata è saldamente al comando la cinese Ziyi Yan. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Diamond League Xiamen 2026 in DIRETTA: tre nulli e giornata no per Fabbri, tocca a Furlani

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