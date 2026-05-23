Lentini un branco di 20 cani randagi assedia la scuola | aggredite una collaboratrice e una studentessa

Da feedpress.me 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Lentini, un gruppo di circa 20 cani randagi e altri cuccioli si è insediato nell’area di un liceo locale. Durante l’episodio, una collaboratrice e una studentessa sono state aggredite. La presenza dei cani ha causato disagio tra studenti e personale scolastico. La situazione è sotto controllo e si stanno valutando interventi per garantire la sicurezza nell’area scolastica.

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Un branco di 20 cani randagi, ed altrettanti cuccioli, ha preso possesso dell'area scolastica del plesso « Moncada » dell'istituto superiore «Gorgia-Vittorini-Moncada» di Lentini, nel Siracusano. Un presidio che sta scatenando paura e tensione tra gli studenti, i residenti ed il personale della scuola. Aggressioni a una collaboratrice scolastica e a una studentessa Si sono già verificate delle aggressioni negli ultimi giorni ai danni di collaboratrice scolastica e una studentessa. Le vittime sono scampate ai morsi dei cani ma la ragazza coinvolta ha dichiarato di non voler più frequentare le lezioni per completare l'anno scolastico. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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© Feedpress.me - Lentini, un branco di 20 cani randagi assedia la scuola: aggredite una collaboratrice e una studentessa
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