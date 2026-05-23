Incredibile a Lentini quasi 50 cani assediano una scuola | collaboratrice circondata e colpita Anche una studentessa coinvolta Chiesto l’intervento delle istituzioni

Quasi cinquanta cani si sono radunati nei terreni attorno a una scuola di Lentini, nel Siracusano. Una collaboratrice è stata circondata e colpita da alcuni di loro, mentre una studentessa è rimasta coinvolta nell’episodio. La presenza del branco ha portato alla richiesta di intervento delle autorità e delle istituzioni per gestire la situazione. Nessuna informazione su eventuali feriti o azioni intraprese al momento.

Un branco numeroso si è insediato nei terreni attorno al plesso di una scuola di Lentini, nel Siracusano. Tra adulti e cuccioli, il fiduciario di plesso ne ha contati circa 48. La scuola non è recintata. E i cani, sempre più audaci, hanno già attaccato. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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