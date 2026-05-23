Otto persone sono state denunciate dopo una violenta rissa in strada a Leno, dove un uomo è rimasto ferito da un triangolo di emergenza usato come arma. La lite è degenerata in una colluttazione tra più soggetti, con i partecipanti che si sono affrontati con oggetti trovati sul posto. La scena si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno identificato i coinvolti. La vittima ha riportato ferite giudicate lievi.

Leno (Brescia), 23 maggio 2026 – La lite, gli animi che si scaldano e infine la rissa furibonda con un uomo ferito da un triangolo mobile di emergenza. Otto cittadini stranieri di età compresa tra 25 e 40 anni sono stati denunciati a seguito di una di uno scontro fisico avvenuto in strada a Leno, comune in provincia di Brescia. I fatti risalgono alla serata di ieri, quando i carabinieri della compagnia di Verolanuova, con il supporto di pattuglia della stazione, sono intervenuti in via XXV Aprile in seguito ad richiesta pervenuta al numero unico di emergenza 112 da parte del personale sanitario del 118, chiamato a sua volta per soccorrere una persona ferita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Leno, folle rissa in strada: triangolo di emergenza usato come arma e otto persone denunciate

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