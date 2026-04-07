Durante la serata di Pasqua, nel quartiere Barriera di Milano di Torino, si è verificata una rissa violenta in corso Giulio Cesare. Le persone coinvolte si sono affrontate tra lanci di sedie e altri oggetti, e in un episodio è stato utilizzato un cane come arma. La situazione ha richiesto l'intervento delle forze dell’ordine per sedare il tumulto e gestire le conseguenze.

Una rissa violenta ha colpito corso Giulio Cesare nel quartiere Barriera di Milano durante la serata di Pasqua, culminando con l’uso di un cane come strumento di aggressione. L’intervento delle autorità è avvenuto a seguito di denunce e segnalazioni riguardanti il degrado urbano e la gestione dei locali della zona. L’episodio è scoppiato intorno alle 23:00, quando un gruppo numeroso di persone si è radunato all’esterno di un bar. La tensione è degenerata rapidamente in uno scontro fisico partito sul marciapiede per poi spostarsi sulla carreggiata stradale. Durante i combattimenti sono state lanciate sedie e bottiglie di vetro. I detriti hanno colpito il manto stradale e hanno raggiunto diverse automobili parcheggiate nei pressi del locale, causando danni materiali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, rissa a Barriera: cane usato come arma e pioggia di sedie

Furiosa rissa a Torino Barriera di Milano: volano petardi, botte, bottiglie e sedieUna furiosa rissa è scoppiata nella tarda serata di domenica 5 aprile 2026 all'incrocio tra corso Giulio Cesare e via Rivarossa a Torino.

Torino: rissa a Barriera, volto sfregiato e aggressore denunciatoUn violento scontro fisico ha scosso la zona di Barriera di Milano a Torino, lasciando una vittima ricoverata con gravi lesioni al volto.

Temi più discussi: Rissa in strada con sedie e petardi in corso Giulio Cesare: paura tra i residenti; Torino, maxi rissa nel quartiere Barriera: prima i fuochi d'artificio poi calci e pugni. Coinvolte almeno 20 persone; Notte di violenza a Torino: rissa in strada e fuggi fuggi all’arrivo delle forze dell’ordine; Furiosa rissa a Torino Barriera di Milano: volano petardi, botte, bottiglie e sedie.

Torino, maxi rissa nel quartiere Barriera: prima i fuochi d'artificio poi calci e pugni. Coinvolte almeno 20 personeDavanti a un bar volano i primi insulti, seguiti da calci e pugni. La situazione si scalda e i rivali iniziano a fronteggiarsi lanciando bottiglie di vetro e sedie ... torino.corriere.it

Rissa choc in corso Torino: uomo pestato a sangue, la denunciaLa capogruppo di Fratelli d’Italia Verangela Marino accusa: «Alcol servito senza controllo e tentativo di coprire tutto prima dei soccorsi» ... giornalelavoce.it

Magnifica #Torino il fiume Po Le ultime notizie leggi www.iltorinese.it - facebook.com facebook

Torino: fermati due componenti di una banda specializzata in furto e ricettazione x.com