Guerra in Iran e costo del petrolio | perché dovremmo consumare meno energia

La guerra in Iran ha portato all’aumento del prezzo del petrolio, causando conseguenze dirette sui costi energetici. Questo incremento si riflette sui mercati globali e sui consumi quotidiani, influenzando sia le bollette che i prezzi dei carburanti. La situazione attuale evidenzia come i conflitti internazionali possano avere effetti immediati sulla disponibilità e sui costi delle risorse energetiche.

di Giovanna Gabetta Molti dicono che il risultato della guerra in Iran sarà l’aumento del costo del petrolio, con le ricadute economiche che possiamo prevedere. Io però vorrei anche proporre un’analisi un po’ diversa. Nel 2023 ho pubblicato un piccolo libro intitolato Lo struzzo energetico – che non ha avuto successo – nel quale riportavo e commentavo una conferenza dell’Ammiraglio Hyman Rickover, il padre dei sommergibili nucleari americani. L’Ammiraglio sosteneva che il nostro benessere dipende dalla disponibilità di energia a basso prezzo. Già allora, secondo lui, sarebbe stato necessario cercare di ridurre i consumi. Noi non abbiamo fatto nulla in questa direzione, ma anzi continuiamo a teorizzare che occorre crescere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

