Lecco tre nuovi distributori di sacchi per la differenziata | dove sono

A Lecco sono stati installati tre nuovi distributori automatici di sacchi per la raccolta differenziata. Questi distributori sono stati collocati in tre punti diversi della città.

Da oggi Lecco ha tre nuovi distributori automatici di sacchi per la raccolta differenziata, posizionati in altrettanti punti della città. Le apparecchiature sono già operative e si aggiungono alla rete di servizi sul territorio per rendere più semplice e accessibile la gestione dei rifiuti. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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