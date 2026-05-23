Lecco tre nuovi distributori di sacchi per la differenziata | dove sono

Da leccotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Lecco sono stati installati tre nuovi distributori automatici di sacchi per la raccolta differenziata. Questi distributori sono stati collocati in tre punti diversi della città.

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Da oggi Lecco ha tre nuovi distributori automatici di sacchi per la raccolta differenziata, posizionati in altrettanti punti della città. Le apparecchiature sono già operative e si aggiungono alla rete di servizi sul territorio per rendere più semplice e accessibile la gestione dei rifiuti. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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