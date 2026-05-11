Sondrio raccolta differenziata | bene i dati ma ancora troppi i sacchi neri abbandonati in città

A un anno dall’introduzione del nuovo sistema di raccolta differenziata, i dati mostrano risultati incoraggianti, anche se persistono problemi legati all’abbandono di sacchi neri in alcune aree della città. La situazione evidenzia un miglioramento complessivo, ma alcune criticità restano irrisolte, richiedendo interventi mirati. La questione assume particolare rilevanza in vista dell’applicazione della tariffa Tari, che sarà legata alla corretta gestione dei rifiuti.

Il nuovo sistema di raccolta differenziata, entrato in vigore a Sondrio l'anno scorso, sta avendo un impatto positivo, come dimostrano i dati, ma permangono ancora alcune criticità sulle quali è necessario intervenire, anche in vista dell'applicazione puntuale della tariffa Tari per gli utenti.Ne.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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