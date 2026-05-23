Lecce pronto per una gara affamata | Di Francesco traccia la rotta per ottenere la salvezza

Da lecceprima.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lecce si prepara a una partita decisiva per la salvezza, affrontata senza riserve e fino all’ultimo minuto. La squadra è determinata a vincere, consapevole dell’importanza dell’incontro. La gara è considerata fondamentale e si svolgerà con intensità, con i giocatori pronti a dare il massimo. La sfida si gioca in un clima di grande pressione, con entrambe le squadre impegnate a ottenere il risultato.

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LECCE - La partita che vale tutta una stagione da affrontare senza remore e sino all’ultima palla giocabile, sino all’ultimo respiro. E con un Via del Mare stracolmo, in un condensato di entusiasmo e adrenalina, ma anche tanto timore perché le insidie, in partite decisive come queste, sono sempre. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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