Questa sera si gioca una partita cruciale tra Pisa e Lecce, decisiva per la salvezza di entrambe le squadre. Per il tecnico del Lecce si tratta di un momento determinante, mentre il centrocampista Hiljemark rischia di essere escluso dalla partita. La sfida rappresenta il momento chiave per entrambe le formazioni nella corsa alla permanenza in serie B.

Nico Paz Inter, il prezzo non preoccupa Oaktree: la sua volontà può essere decisiva! 2 gli indiziati a partire Modric Milan, il rinnovo si avvicina: ha deciso di restare per Allegri e per la Champions! L’unica tentazione è dalla Croazia Calciomercato Milan: assalto a Gabriel Jesus, la stella dell’Arsenal per rilanciare l’attacco di Allegri. Restano due nodi però da sciogliere Nainggolan sicuro: «Inter superiore quest’anno, la differenza sta nei singoli. Spalletti una persona speciale, se fosse stato dall’inizio alla Juve potevano giocarsela» Di Natale a sorpresa: «Giocherei alla Juve per dare una mano al mio amico Spalletti, Gasp un maestro.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pisa Lecce, la notte della verità per Di Francesco: Hiljemark ad un passo dal baratro! Il matchpoint salvezza

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«Una non vittoria significherebbe dire addio al sogno di rimanere in Serie A. » Stasera, alle 20. 45, il Pisa ospita il Lecce allo stadio Anconetani per una partita che potrebbe già chiudere i giochi salvezza per entrambe. Mancano solo quattro giornate al termine - facebook.com facebook

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