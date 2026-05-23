L’Ebola varca i confini cinque casi in Uganda L’epidemia si espande e gli Usa vietano l’ingresso a chi ha viaggiato in tre Paesi africani

Cinque persone sono risultate positive al virus Ebola in Uganda, segnando la prima diffusione ufficiale nel paese. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno introdotto un divieto di ingresso per chi ha viaggiato in tre nazioni africane colpite dall'epidemia. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e rafforzando le misure di controllo alle frontiere. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sui casi o sulle modalità di trasmissione.

Roma, 23 maggio 2026 – L’ epidemia di Ebola continua ad espandersi e ha ormai valicato i confini della Repubblica Democratica del Congo da dove è partito il focolaio di epidemia che sta colpendo il Paese centrafricano e costituisce un grave pericolo sanitario per il continente mentre l’Oms continua a considerare basso il rischio per l’Europa. Intanto gli Stati Uniti sospendono gli ingressi in America di persone, anche ai titolari di Green Card, che siano stati negli ultimi 21 giorni nei paesi in cui si sono manifestati gli ultimi casi di febbre emorragica. Tre nuovi casi in Uganda. Gli Usa: stop temporaneo agli ingressi da tre Paesi. Le restrizioni sanitarie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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