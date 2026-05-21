Un volo Boeing 777 di Air France diretto a Detroit ha imbarcato un passeggero proveniente dal Congo. Dopo aver lasciato il volo, l’aereo è stato costretto a cambiare rotta e atterrare in Canada. Le autorità statunitensi hanno vietato l’ingresso a bordo a causa di questa situazione. La compagnia aerea ha riferito che, nonostante le procedure di controllo, il passeggero è salito a bordo senza essere stato individuato come potenzialmente a rischio. La vicenda ha portato a ulteriori controlli e verifiche.

Sarebbero dovuti atterrare a Detroit ma si sono ritrovati in Canada: è la storia dei passeggeri del Boeing 777 Afr 738 che dall’aeroporto “Charles de Gaulle” sarebbe dovuto atterrare negli Stati Uniti ma le autorità americane ne hanno imposto il dirottamento per la presenza, a bordo, di un passeggero proveniente dal Congo. I perché della scelta. Come riportato dai principali media americani, il dirottamento è avvenuto per motivi precauzionali: il passeggero congolese a bordo poteva essere stato esposto al virus Ebola che circola in Africa e specialmente nel suo Paese dove sono già stati segnalati circa 500 casi e 139 i morti accertati fino a questo momento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ebola, Boeing 777 di Air France per Detroit imbarca un passeggero del Congo: Usa vietano l’ingresso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Ebola, gli Stati Uniti dirottano un volo Air France: a bordo un passeggero del Congo. Cosa dicono le norme sanitarie Usa contro il virusGli Stati Uniti hanno deviato il tragitto di un aereo di Air France, proibendone l’atterraggio a Detroit.

Epidemia di ebola, gli Usa vietano l’ingresso a chi arriva da Congo, Sudan e Uganda. Centinaia i mortiSono almeno 100 decessi sono stati segnalati a causa dell’epidemia di ebola nella Repubblica Democratica del Congo, con oltre 390 casi sospetti,...

Ebola, Boeing 777 di Air France per Detroit imbarca un passeggero del Congo: Usa vietano l’ingressoUn errore è stato definito dagli Usa un passeggero congolese a bordo di un volo da Parigi a Detroit e dirottato in Canada: ecco cosa è successo e le restrizioni in vigore negli Stati Uniti ... ilgiornale.it

Ebola, Air France imbarca per errore un passeggero del Congo sul volo per Detroit: gli Usa vietano lo sbarco e l’aereo dirotta in CanadaLe nuove regole Usa sull'Ebola bloccano il Boeing 777 partito da Parigi. Il Cdc vieta l'ingresso a chi è stato in Congo, Sud Sudan o Uganda ... corriere.it