Le torture subite dagli attivisti colpo ' armato' in villa e il terribile schianto in A14 | le notizie della giornata in un minuto

Notizia in breve

Due attivisti coinvolti in una missione umanitaria hanno riportato violenze e torture durante il viaggio. In giornata, i vigili del fuoco sono intervenuti in una palazzina a Loreto per spegnere un incendio e per estrarre persone rimaste intrappolate. Inoltre, si è verificato un incidente grave in autostrada, con un impatto tra due veicoli sulla A14. Nessun dettaglio è stato fornito sui feriti o sulle cause dell’incidente.