Le torture subite dagli attivisti colpo ' armato' in villa e il terribile schianto in A14 | le notizie della giornata in un minuto
Due attivisti coinvolti in una missione umanitaria hanno riportato violenze e torture durante il viaggio. In giornata, i vigili del fuoco sono intervenuti in una palazzina a Loreto per spegnere un incendio e per estrarre persone rimaste intrappolate. Inoltre, si è verificato un incidente grave in autostrada, con un impatto tra due veicoli sulla A14. Nessun dettaglio è stato fornito sui feriti o sulle cause dell’incidente.
ANCONA - I racconti delle violenze subite dai due attivisti marchigiani salpati con la Flotilla fanno da sfondo a una giornata caratterizzata dagli interventi dei vigili del fuoco, che sono entrati in azione per domare le fiamme in una palazzina nel territorio comunale di Loreto e per estrarre. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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