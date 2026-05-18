L' Uomo Vitruviano nelle Marche attivisti anconetani fermati sulla Flotilla e un doppio arresto per droga e armi | le notizie della giornata in un minuto

Nella giornata si sono susseguite diverse notizie di rilievo nelle Marche. A Ancona, tre attivisti sono stati fermati durante un'operazione della marina israeliana su imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Nel frattempo, a Falconara, una ragazza di 18 anni ha raccontato il suo vissuto dopo aver partecipato all'edizione 2026 di Falcomics. Inoltre, sono stati registrati due arresti, uno per droga e l’altro per armi, entrambi avvenuti nella zona.

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