L' Uomo Vitruviano nelle Marche attivisti anconetani fermati sulla Flotilla e un doppio arresto per droga e armi | le notizie della giornata in un minuto

Da anconatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata si sono susseguite diverse notizie di rilievo nelle Marche. A Ancona, tre attivisti sono stati fermati durante un'operazione della marina israeliana su imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Nel frattempo, a Falconara, una ragazza di 18 anni ha raccontato il suo vissuto dopo aver partecipato all'edizione 2026 di Falcomics. Inoltre, sono stati registrati due arresti, uno per droga e l’altro per armi, entrambi avvenuti nella zona.

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ANCONA - La setimana si è aperta con l'annuncio del fermo di tre attivisti dorici nell'ambito di un'operazione della marina israeliana contro le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, mentre da Falconara - reduce dal successo dell'edizione 2026 di Falcomics - arriva la storia di una 18enne. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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