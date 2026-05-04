La tragedia in un' abitazione di Jesi le celebrazioni per San Ciriaco e il ritorno di Vasco ad Ancona | le notizie della giornata in un minuto
Oggi si è verificata una tragedia in un’abitazione di Jesi, dove un bimbo di sei mesi è deceduto. Nel frattempo, si sono svolte le celebrazioni per San Ciriaco e si è tenuto il ritorno di Vasco ad Ancona. Questi sono i principali eventi di una giornata che ha visto anche altre notizie di cronaca e vita pubblica nella regione.
La giornata di oggi caratterizzata dalla tragedia consumatasi in un’abitazione di Jesi, con la morte di un bimbo di appena sei mesi. Ad Ancona la festa dedicata al Santo Patrono della città e la cerimonia la consegna delle Civiche Benemerenze, mentre il capoluogo scalda intanto i motori per il.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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