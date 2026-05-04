La tragedia in un' abitazione di Jesi le celebrazioni per San Ciriaco e il ritorno di Vasco ad Ancona | le notizie della giornata in un minuto

Oggi si è verificata una tragedia in un’abitazione di Jesi, dove un bimbo di sei mesi è deceduto. Nel frattempo, si sono svolte le celebrazioni per San Ciriaco e si è tenuto il ritorno di Vasco ad Ancona. Questi sono i principali eventi di una giornata che ha visto anche altre notizie di cronaca e vita pubblica nella regione.