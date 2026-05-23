Un calciatore ha acquistato un cane per il suo compleanno e lo ha chiamato Pirlo. La scelta del nome ha suscitato reazioni sui social, dove molti hanno commentato la decisione. Il giocatore ha pubblicato la foto del cucciolo sui propri canali, senza ulteriori commenti. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle motivazioni dietro la scelta del nome.

Arturo Vidal e Andrea Pirlo torneranno a giocare insieme, ma non su un campo da calcio. Il centrocampista cileno ha infatti deciso di battezzare il suo nuovo cane con il nome del leggendario ex compagno di squadra ai tempi della Juventus. Un modo decisamente originale per festeggiare il compleanno: King Arturo ha spento ieri 39 candeline e ha voluto fare questo regalo al figlio Emi. Oggi Vidal gioca in patria, nel Colo-Colo (attualmente in vetta alla classifica del campionato cileno), ma la nostalgia dell'Italia sembra farsi sentire. Sui social il video dell'annuncio ha immediatamente scatenato i tifosi, che si sono divisi tra ironia e perplessità: "Che bel regalo!", scrive qualcuno; "Se fossi in Pirlo mi offenderei", fino all'immancabile "Ma sa calciare le punizioni?". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Le tira le punizioni?": Vidal compra un cane e lo chiama Pirlo, e i social si scatenano

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