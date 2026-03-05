Juventus Vidal Vi racconto la Juve con Pirlo Marchisio e Pogba

In un podcast peruviano, l’ex centrocampista cileno Arturo Vidal ha condiviso ricordi sulla Juventus del 2015, evidenziando i suoi compagni di squadra Pirlo, Marchisio e Pogba. Vidal ha descritto le esperienze vissute durante quel periodo, offrendo un racconto diretto e dettagliato dei momenti trascorsi con la squadra. La sua intervista si concentra sui giocatori e sui ricordi di quella stagione.