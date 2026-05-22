Vidal ha un nuovo cane | il nome è un omaggio all' ex compagno della Juventus!

Da gazzetta.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ex calciatore ha recentemente condiviso sui social un momento familiare legato a un nuovo membro. Ha mostrato il primo ingresso del cucciolo nella sua abitazione, accompagnando il video con un messaggio dedicato al figlio. Il cane, di nome in omaggio a un ex compagno di squadra, è stato regalato al figlio del calciatore. La pubblicazione è stata pubblicata su Instagram, dove l’atleta ha mostrato l’animale mentre entra in casa per la prima volta.

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Arturo Vidal ha deciso di regalare un cane a suo figlio Emi: l'ex centrocampista della Juventus ha postato su Instagram un video in cui porta il nuovo cucciolo per la prima volta in casa. Nel copy del post, il cileno ha anche svelato il nome del cane: si chiama "Pirlo" proprio in onore dell'ex regista!. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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