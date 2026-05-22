Vidal ha un nuovo cane | il nome è un omaggio all' ex compagno della Juventus!

Un ex calciatore ha recentemente condiviso sui social un momento familiare legato a un nuovo membro. Ha mostrato il primo ingresso del cucciolo nella sua abitazione, accompagnando il video con un messaggio dedicato al figlio. Il cane, di nome in omaggio a un ex compagno di squadra, è stato regalato al figlio del calciatore. La pubblicazione è stata pubblicata su Instagram, dove l’atleta ha mostrato l’animale mentre entra in casa per la prima volta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui