In casa Tolentino si registrano i primi cambiamenti in vista della prossima stagione. La società ha deciso di sostituire l'attuale direttore sportivo, lasciando il suo incarico. Nel frattempo, il tecnico Passarini viene coinvolto nelle prime decisioni relative alla programmazione del team. Questi movimenti segnano l'inizio di una fase di riorganizzazione per la squadra, che si prepara a definire le strategie future.

Primi movimenti in casa Tolentino in vista della programmazione della prossima stagione sportiva. Tutto fa pensare a una separazione con Giorgio Crocetti, che potrebbe lasciare il club cremisi per motivi lavorativi, mentre per il ruolo di diesse prende quota il nome di Cesare Battellini, già nell’organigramma da alcune stagioni e vicino a ricoprire un incarico di primo piano. Sarebbe questo l’orientamento del presidente Marco Romagnoli e della dirigenza. Battellini, attuale responsabile organizzativo del settore giovanile, verrebbe promosso in prima squadra con l’obiettivo di rinforzare una rosa che dovrebbe andare incontro a numerosi cambiamenti, dopo una stagione caratterizzata da risultati alterni e da qualche passaggio a vuoto di troppo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le prime mosse. Tolentino su Passarini. Lascia il ds Crocetti

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